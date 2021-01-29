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    29 января 2021, 17:22

    Астролог назвал знаки зодиака, для которых февраль будет удачным

    Дарья Морозова

    Астролог Тамара Глоба рассказала, что февраль этого года будет благополучным для всех, но для трех знаков зодиака он станет особенно счастливым. Об этом сообщило издание «Слово и дело».

    По данным ИА «Невские новости», она заявила, что в феврале у Козерогов решатся все их проблемы. В этом им поможет новый человек.

    У Раков наладится личная жизнь. Те, у кого нет партнера, — найдут его. А представителей знака зодиака, которые уже находятся в отношениях, ждет много романтики в феврале.

    Тельцам Глоба посоветовала доверять своему партнеру. По ее словам, это сделает их жизнь лучше.

    Ранее астролог Фаина Щербина рассказала, сколько всего волн коронавируса ожидает человечество.

    «Коронавирус начался в 2019 году соединением Нептуна с Лилит (Черная Луна, — прим. ред.). Первую волну мы пережили, она закончилась в мае–июне. Вторая волна была летом — нас выпустили после карантина, мы чуть-чуть отдохнули. Сейчас идет третья волна, хоть ее называют и второй», — напомнила Щербина.

    По ее мнению, эта волна будет самой продолжительной. После ожидаются еще две волны, считает Щербина.