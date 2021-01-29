Астролог назвал знаки зодиака, для которых февраль будет удачным

По данным ИА «Невские новости», она заявила, что в феврале у Козерогов решатся все их проблемы. В этом им поможет новый человек.

У Раков наладится личная жизнь. Те, у кого нет партнера, — найдут его. А представителей знака зодиака, которые уже находятся в отношениях, ждет много романтики в феврале.

Тельцам Глоба посоветовала доверять своему партнеру. По ее словам, это сделает их жизнь лучше.

Ранее астролог Фаина Щербина рассказала, сколько всего волн коронавируса ожидает человечество.

«Коронавирус начался в 2019 году соединением Нептуна с Лилит (Черная Луна, — прим. ред.). Первую волну мы пережили, она закончилась в мае–июне. Вторая волна была летом — нас выпустили после карантина, мы чуть-чуть отдохнули. Сейчас идет третья волна, хоть ее называют и второй», — напомнила Щербина.

По ее мнению, эта волна будет самой продолжительной. После ожидаются еще две волны, считает Щербина.