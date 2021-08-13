Астролог сообщил, чего надо избегать в пятницу 13-го

Астролог Татьяна Кириллова рассказала, чего стоит избегать в пятницу 13-го. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

Она уточнила, что такие дни всегда разные, но есть общие моменты, которые могут представлять опасность. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Конкретно в этот раз день очень неблагоприятен для переговоров, для заключения контрактов и договоров», — считает Кириллова.

Она уточнила, что в этот день во время сделок нужно внимательно проверять каждую деталь. Также Кириллова считает, что 13-го люди подвержены эмоциональным перепадам, поэтому посоветовала не принимать важных решений.

Пятница 13-е в этот раз благоприятна для наведения порядка в рабочих делах и построения планов, уверена астролог. Самый оптимальный вариант — не предпринимать никаких действий, а спокойно обдумать будущее.

Ранее астролог Анастасия Широкова заявила, что ближайшие месяцы мир окажется под влиянием Черной Луны, иначе называемой Лилит. По ее словам, это будет трудный период.

Такая фаза Луны продлится девять месяцев. В это время астрологи рекомендуют соблюдать осторожность и осмотрительность и не доверять обещаниям, они могут оказаться пустыми.