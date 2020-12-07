Астролог назвал день текущей недели, благоприятный для покупки подарков

По словам эксперта, 7 декабря — это идеальный день для того, чтобы показать свои способности и действовать решительно. Во вторник рекомендуется больше думать и анализировать, прежде чем совершать какие-либо поступки. Вечером лучше провести время в кругу семьи. А 9 декабря — день творчества, когда прекрасно получится мастерить подарки собственными руками. При этом лучше не делать выбор в пользу магазинных сувениров.

На следующий день, 10 декабря, покупки будут приятными и полезными. Ваганова пообещала, что красивые вещи будут сами притягивать людей, поэтому выбор будет сделать намного проще.

«Хорошо для стрижек и обновок. Удача от всего красивенького», — пояснила она.

В пятницу, 11 декабря, придет удача от всех благостных начинаний. А в выходные необходимо притормозить со всем новым и неизвестным. В этот день хорошо заниматься спортом и уборкой.