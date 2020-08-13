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    13 августа 2020, 13:46

    Астролог нашел склонность к депрессиям у Виктора Цоя

    Алена Макаренко

    Рок-музыкант Виктор Цой был яркой личностью, но при этом склонным к депрессиям. Общую космограмму исполнителя проанализировала астропсихолог Инга Лозанчич, сообщило ИА Nation News.
    Астролог нашел склонность к депрессиям у Виктора Цоя

    «В космограмме Виктора Цоя можно посмотреть крупноблочное устройство человека. Очень волевая, неординарная, яркая личность. Но в космограмме есть момент, который говорит о склонности к „уходу в себя“. Есть определенный аспект, который дает очень замкнутые эмоции», — отметила астропсихолог.

    Она рассказала, что Луна отвечает за эмоции, а Сатурн — планета, придающая структуру. У Цоя видно соединение Луны и Сатурна.

    «Это аспект в классике астрологии, при котором у человека, как минимум, четыре раза в месяц депрессия, то есть ситуации пониженного тонуса», — пояснила Лозанчич.

    Вывод об общем состоянии музыканта можно сделать из Марса в квадрате с Сатурном. Это говорит об очень резком использовании энергии. В какие-то момент Цой пребывал в замкнутом состоянии, а потом он резко выбрасывал энергию. По словам эксперта, этот цикл можно назвать «газ-тормоз».

    Последний год жизни оказался сложнейшим этапом для фронтмена группы «Кино». Тогда была комбинация Марса, Сатурна и Луны, аспектированная высшей планетой Плутон. Все это приносит изменения, дает испытания и трудные ситуации.

    У Цоя достаточно сильный Сатурн в Водолее, который «пережимает» Луну — жизнеспособность. В подобном состоянии человек переживает некий «отрыв» от всего остального мира. Люди, у которых в карте выражены подобные явления, всю жизнь носят в себе одиночество.

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