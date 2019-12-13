Астролог напомнил в пятницу 13-е про материализацию мыслей

«Судя по гороскопу и натальной карте, эта пятница 13-е не несет в себе абсолютно никакой негативной нагрузки», — рассказал он.

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Тем не менее важно помнить, что мысли материальны. Поэтому все зависит от человека, от его отношения к этому дню. По словам астролога, некоторые люди очень сильно боятся пятницу 13-е, этого сочетания. Если поддаваться такому настроению, в этот день действительно может произойти что-нибудь негативное.

Соответственно, все исходит только от человека, отметил Богданов. Если он запрограммировал себя на неудачу в определенный день, она обязательно войдет в его жизнь.

Есть страны, которые отказались от домов под номером 13 и 13-го этажа. Но главное, как вы сами относитесь к своей судьбе. Боитесь пятницы 13-е — тогда произойдет что-то неприятное. Астролог напомнил прописную истину: мысли материальны.