Астролог Лукашевич рассказала, что можно и нельзя делать в суперполнолуние

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, что 13 июля ожидается суперполнолуние. Она уточнила, что можно и нельзя делать в этот день. Об этом сообщил Life.

Лукашевич считает, что суперполнолуние — это период, когда становятся известны тайны. Поэтому она посоветовала соблюдать осторожность тем, у кого они есть.

«Хорошо завершать дела. Эмоции нестабильны, обостряются психические болезни, повышается риск пищевых отравлений, иммунитет падает», — уверена Лукашевич.

Также она заявила, что это подходящее время, чтобы начать новую рекламную кампанию или очистить пространство вокруг себя.

«В этот день не рекомендуется делать плановые операции, вести серьезные разговоры с руководством или проводить косметологические процедуры», — считает Лукашевич.

Она добавила, что в этот день также не стоит начинать серьезные дела, брать кредиты и одалживать деньги.

«Суперлуние вызвано тем, что Луна подойдет на самое близкое расстояние к Земле. <…> Действие аспекта может ощущаться 12 часов до и после точного соединения», — заключила астролог.