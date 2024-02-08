Общество 08 февраля 2024, 12:21 Астролог Калиновская посоветовала отметить китайский Новый год в компании коллег и близких

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Китайский Новый год в 2024-м будут отмечать 10 февраля. Как организовать этот праздник, рассказала астролог Любовь Калиновская в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт посоветовала провести день в компании коллег и близких. Мероприятие можно устроить в баре, кафе или китайском ресторане.

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«Пообщаться, обменяться какими-то важными идеями. В новолуние очень хорошо строить планы, а через три-пять дней начинать их реализовывать», — пояснила Калиновская.

По ее словам, в данный праздник не стоит назначать важные встречи и принимать серьезные решения.