Общество 02 апреля 2024, 16:29 Астролог Янко рассказала, что усталость и раздражение после общения указывают на энергетического вампира

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Астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко рассказала, как правильно коммуницировать с энергетическими вампирами, если у вас нет возможности минимизировать с ними общение. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Верными признаками того, что перед вами находится энергетический вампир, являются повторяющаяся усталость, раздражение, апатия и отсутствие всяческих душевных сил. Такие личности как бы питаются вашими эмоциями и чувствами.

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Главная задача при общении с энергетическими вампирами — не давать им возможности выплескивать на себя отрицательные вибрации. Можно сослаться на дела или нехватку времени, когда человек пытается втянуть вас в разговор. После нескольких подобных ситуаций ваш собеседник поймет, что искать «пищу» придется в другом месте.