Общество 07 декабря 2023, 13:16 Астролог Горностаева посоветовала ставить и украшать елку 16 декабря

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Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева назвала самое удачное время для украшения елки. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

По словам эксперта, 16 декабря — день, управляемый звездой Небесное счастье. Подготовка квартиры к Новому году в эту дату активирует благоприятные энергии. Они принесут человеку успех и помогут наладить отношения с окружающими.

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Астролог также посоветовала наряжать зимнее дерево 20, 22 и 23 декабря. А вот 18 и 19 декабря лучше заняться другими делами, добавила Горностаева.