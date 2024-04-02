Общество 02 апреля 2024, 11:57 Астролог Файкина назвала период с 2 по 25 апреля худшим для путешествий этой весной

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В период с 2 по 25 апреля Меркурий перейдет в ретроградное состояние. Это время считается крайне неудачным для путешествий и деловых поездок весной 2024 года, сообщила астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, многие люди в подобные периоды становятся забывчивыми, рассеянными и безалаберными. Все это может стать причиной потери багажа и необходимых вещей. Если перенести поездку не получается, то в таком случае необходимо во всем быть максимально внимательными.

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«Учитывая все это, в период ретроградного Меркурия лучше воздержаться от путешествий. Но если очень хочется, нужно хотя бы не выбирать неизведанные маршруты, а отправляться только туда, где уже были», — отметила Файкина.