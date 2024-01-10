Общество 10 января 2024, 11:35 Астролог Файкина назвала 2024 год прекрасным периодом для создания семейных отношений

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Астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина рассказала, на чем необходимо сосредоточиться в 2024 году. Ее слова передала «Москва 24».

Эксперт отметила, что в последующие 12 месяцев не будет периодов ретроградного движения Венеры.

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«А значит, не ожидается никаких ограничивающих факторов для создания новых романтических союзов и семейных отношений. И дней, в которые удачно проводить бракосочетания, будет много», — пояснила Файкина.

Она также посоветовала обратить внимание на собственный курс развития. Важно научиться выражать независимую позицию и проявлять самостоятельность.