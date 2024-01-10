10 января 2024, 11:35
Астролог Файкина назвала 2024 год прекрасным периодом для создания семейных отношений
Астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина рассказала, на чем необходимо сосредоточиться в 2024 году. Ее слова передала «Москва 24».
Эксперт отметила, что в последующие 12 месяцев не будет периодов ретроградного движения Венеры.
Реклама
«А значит, не ожидается никаких ограничивающих факторов для создания новых романтических союзов и семейных отношений. И дней, в которые удачно проводить бракосочетания, будет много», — пояснила Файкина.
Она также посоветовала обратить внимание на собственный курс развития. Важно научиться выражать независимую позицию и проявлять самостоятельность.
Отношения
Новый год
Реклама
Реклама