Астролог дала прогноз на 1–3 января

Пятница, 1 января, — благоприятное время, чтобы поддержать близких и нуждающихся. В этот день лучше надеть новую белую одежду, тогда весь год будете получать неожиданные бонусы и сюрпризы. Сильно захочется есть и пить в большом количестве, поэтому нужно особенно себя контролировать. К тому же вероятны проблемы от злоупотребления алкоголя и отравления, особенно во второй половине дня.

В субботу, 2 января, обострятся страхи, душевные терзания. Астролог советует не поддаваться эмоциям, поскольку это всего лишь энергетика дня и внутренние ощущения. Внешне же все останется как было.

«Не нагоняйте себе жути», — порекомендовала Ваганова.

Также день хорош для отказа от вредных привычек и ненужного. Важно посмотреть на срок годности продуктов и лекарств: высока вероятность отравления.

В воскресенье, 3 января, захочется выделиться и показать себя во всей красе. И астролог это одобряет: «Действуйте!» В этот день благоприятно вспоминать предков, ставить в церкви свечку за упокой и поблагодарить за то, что имеете. Лечиться в последний день этой недели не стоит, а на маникюр сходить можно. Ваганова предлагает завершить день вкусным и красивым ужином. Предпримете быстрое решение — ждет удача, прогнозирует астролог.