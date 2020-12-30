Астролог дал рекомендации по выбору блюд для встречи года Быка

Еды должно быть довольно много, однако от некоторых продуктов в праздник стоит отказаться.

«Просто канапе в этом году не обойтись. Бык любит поесть. Единственное, чего не должно быть на столе, это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят», — отметила специалист.

Из этого следует, что под запретом будут традиционные оливье, холодец и говяжий язык. Мясо можно заменить на крабовые палочки, птицу, а также на рыбу. По словам Любимовой, Бык любит зелень и разнообразную выпечку, торты. Хорошим вариантом будет приготовить пироги с капустой, грибами и картошкой. Это животное является радушным хозяином. Ему нравится, когда на столе обилие блюд, а все гости довольны. Астролог посоветовала не съедать все за один раз. Можно растянуть удовольствие на несколько праздничных дней.