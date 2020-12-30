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    30 декабря 2020, 11:08

    Астролог дал рекомендации по выбору блюд для встречи года Быка

    Полина Петрова

    Астролог Лилия Любимова дала рекомендации по выбору блюд для новогоднего стола. Она заметила, что символом 2021 года является Бык. Это животное, которое любит хорошо поесть, информирует радио Sputnik.
    Астролог дал рекомендации по выбору блюд для встречи года Быка

    Еды должно быть довольно много, однако от некоторых продуктов в праздник стоит отказаться.

    «Просто канапе в этом году не обойтись. Бык любит поесть. Единственное, чего не должно быть на столе, это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят», — отметила специалист.

    Из этого следует, что под запретом будут традиционные оливье, холодец и говяжий язык. Мясо можно заменить на крабовые палочки, птицу, а также на рыбу. По словам Любимовой, Бык любит зелень и разнообразную выпечку, торты. Хорошим вариантом будет приготовить пироги с капустой, грибами и картошкой. Это животное является радушным хозяином. Ему нравится, когда на столе обилие блюд, а все гости довольны. Астролог посоветовала не съедать все за один раз. Можно растянуть удовольствие на несколько праздничных дней.