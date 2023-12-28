Общество 28 декабря 2023, 12:11 Астролог Богданова: яркие наряды помогут добиться расположения Деревянного Дракона

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Сюрпризы, веселье и яркие наряды в новогоднюю ночь помогут добиться расположения символа наступающего года — Деревянного Дракона. Об этом сообщила эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, при выборе праздничной одежды стоит отдать предпочтение вещам красного, зеленого, серебристого, золотого, песочного оттенков. Для гостей можно подготовить подарки в виде красных конвертов с деньгами — символ будущего года обожает достаток и щедрость.

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Кроме того, добиться расположения Деревянного Дракона помогут гирлянда на северной, юго-западной или западной стороне дома, а также пельмени с припрятанной внутри монетой на праздничном столе, добавила Богданова.