Общество 03 апреля 2024, 11:31 Астролог Белимирова назвала 4,16, 28 апреля самыми опасными днями в месяце

Читать 360tv в

Эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что самыми опасными числами в апреле этого года станут 4,16 и 28. Все они будут проходить под знаком Собаки, где энергия холодной осенней Земли сталкивается с теплой весенней энергией Дракона.

В эти дни эксперт порекомендовала не заниматься какими-то важными делами и никуда не спешить. Машину важно водить аккуратно, переходить дорогу только на зеленый свет, не портить отношений с близкими.

Реклама

Белимирова предупредила, что 10, 11 и 23 апреля будут наполнены энергией денежных потерь. Она призвала быть осторожнее в принятии решений, которые так или иначе связаны с финансами.