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    05 мая 2022, 16:40

    Астролог Бегашева рассказала, как выбрать место для отпуска по знаку зодиака

    Дарья Морозова

    Астролог Кристина Бегашева рассказала, какие места и виды отпуска подходят разным знакам зодиака. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Астролог Бегашева рассказала, как выбрать место для отпуска по знаку зодиака

    Овны любят активный отдых, считает она. Им могут подойти фитнес-туры в теплых городах России: Сочи, Геленджике, Краснодаре.

    Тельцам в отпуске важно питание. Этому знаку лучше подбирать отели «все включено», например в Анапе, Туапсе на берегу Черного моря.

    Близнецам, уверена Бегашева, не слишком важно место для отпуска. Главное, чтобы было много переездов и новых впечатлений. Для этой цели подойдут туры, например, по золотому кольцу России.

    Раки ценят безопасность и комфорт. Поэтому им лучше выбирать гостевые дома или мини-отели.

    Львы любят отдыхать в шикарных условиях, уверена астролог. Им стоит присмотреться к самым дорогим отелям в Сочи.

    Девам, по ее мнению, подойдет лечебный отдых, например в санаториях Кисловодска или Минеральных Вод.

    Для Весов самое главное — это компания. Им может понравиться романтическая поездка в красиво место. Такое, как Санкт-Петербург, Казань или Калининград.

    Скорпионы предпочитают экстрим и риск. Подойдут необычные развлечения, например, прыжок с подвесного моста или вертолета. Им может понравиться «Мертвый лес» на Камчатке или вулкан «Тятя» в Сахалинской области.

    Стрельцы любят ездить за границу. Поэтому для них отлично подходит Абхазия, полагает Бегашева.

    Козероги ценят контроль и четкий план действий. Лучший вариант — поход в горы, например, на Эльбрус.

    Водолеям, по мнению эксперта, нравится все необычное. Поэтому им стоит съездить в заповедник «Черные земли» в Калмыкии или на Романцевские горы в Тульской области.

    Рыбы предпочтут размеренный, уединенный отдых. Бегашева полагает, что им понравится на Алтае, Байкале или во Владивостоке.