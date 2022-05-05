Астролог Бегашева рассказала, как выбрать место для отпуска по знаку зодиака

Астролог Кристина Бегашева рассказала, какие места и виды отпуска подходят разным знакам зодиака. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Овны любят активный отдых, считает она. Им могут подойти фитнес-туры в теплых городах России: Сочи, Геленджике, Краснодаре.

Тельцам в отпуске важно питание. Этому знаку лучше подбирать отели «все включено», например в Анапе, Туапсе на берегу Черного моря.

Близнецам, уверена Бегашева, не слишком важно место для отпуска. Главное, чтобы было много переездов и новых впечатлений. Для этой цели подойдут туры, например, по золотому кольцу России.

Раки ценят безопасность и комфорт. Поэтому им лучше выбирать гостевые дома или мини-отели.

Львы любят отдыхать в шикарных условиях, уверена астролог. Им стоит присмотреться к самым дорогим отелям в Сочи.

Девам, по ее мнению, подойдет лечебный отдых, например в санаториях Кисловодска или Минеральных Вод.

Для Весов самое главное — это компания. Им может понравиться романтическая поездка в красиво место. Такое, как Санкт-Петербург, Казань или Калининград.

Скорпионы предпочитают экстрим и риск. Подойдут необычные развлечения, например, прыжок с подвесного моста или вертолета. Им может понравиться «Мертвый лес» на Камчатке или вулкан «Тятя» в Сахалинской области.

Стрельцы любят ездить за границу. Поэтому для них отлично подходит Абхазия, полагает Бегашева.

Козероги ценят контроль и четкий план действий. Лучший вариант — поход в горы, например, на Эльбрус.

Водолеям, по мнению эксперта, нравится все необычное. Поэтому им стоит съездить в заповедник «Черные земли» в Калмыкии или на Романцевские горы в Тульской области.

Рыбы предпочтут размеренный, уединенный отдых. Бегашева полагает, что им понравится на Алтае, Байкале или во Владивостоке.