Астролог Бегашева рассказала, как выбрать место для отпуска по знаку зодиака
Астролог Кристина Бегашева рассказала, какие места и виды отпуска подходят разным знакам зодиака. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Овны любят активный отдых, считает она. Им могут подойти фитнес-туры в теплых городах России: Сочи, Геленджике, Краснодаре.
Тельцам в отпуске важно питание. Этому знаку лучше подбирать отели «все включено», например в Анапе, Туапсе на берегу Черного моря.
Близнецам, уверена Бегашева, не слишком важно место для отпуска. Главное, чтобы было много переездов и новых впечатлений. Для этой цели подойдут туры, например, по золотому кольцу России.
Раки ценят безопасность и комфорт. Поэтому им лучше выбирать гостевые дома или мини-отели.
Львы любят отдыхать в шикарных условиях, уверена астролог. Им стоит присмотреться к самым дорогим отелям в Сочи.
Девам, по ее мнению, подойдет лечебный отдых, например в санаториях Кисловодска или Минеральных Вод.
Для Весов самое главное — это компания. Им может понравиться романтическая поездка в красиво место. Такое, как Санкт-Петербург, Казань или Калининград.
Скорпионы предпочитают экстрим и риск. Подойдут необычные развлечения, например, прыжок с подвесного моста или вертолета. Им может понравиться «Мертвый лес» на Камчатке или вулкан «Тятя» в Сахалинской области.
Стрельцы любят ездить за границу. Поэтому для них отлично подходит Абхазия, полагает Бегашева.
Козероги ценят контроль и четкий план действий. Лучший вариант — поход в горы, например, на Эльбрус.
Водолеям, по мнению эксперта, нравится все необычное. Поэтому им стоит съездить в заповедник «Черные земли» в Калмыкии или на Романцевские горы в Тульской области.
Рыбы предпочтут размеренный, уединенный отдых. Бегашева полагает, что им понравится на Алтае, Байкале или во Владивостоке.