14 апреля 2023, 14:29
Астролог Алисия Артемьева: Тельцов, Львов и Скорпионов невозможно переспорить
Среди всего зодиакального круга выделяются три знака, которые невозможно переспорить, они будут стоять на своем до победного конца. Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог Алисия Артемьева.
По ее словам, невозможно убедить в чем-то Тельца. Он непреклонен в своих суждениях, и будет стоять на своем до последнего. И дело не в природном упрямстве, он просто не слышит чужих аргументов.
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Еще более категоричным представителем знаков-спорщиков является Лев. Он не ввязывается в спор, просто сразу рычит. Причем не терпит, чтобы ему перечили ни на работе, ни дома.
Наконец, всегда уверены, что правы, Скорпионы. Однако они могут сделать вид, что согласились с оппонентом. Но на деле это не так. Они лишь будут ждать подходящего момента, чтобы «ужалить» его и доказать свою правоту.
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