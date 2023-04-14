Общество 14 апреля 2023, 14:29 Астролог Алисия Артемьева: Тельцов, Львов и Скорпионов невозможно переспорить

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Среди всего зодиакального круга выделяются три знака, которые невозможно переспорить, они будут стоять на своем до победного конца. Об этом Teleprogramma.pro рассказала астролог Алисия Артемьева.

По ее словам, невозможно убедить в чем-то Тельца. Он непреклонен в своих суждениях, и будет стоять на своем до последнего. И дело не в природном упрямстве, он просто не слышит чужих аргументов.

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Еще более категоричным представителем знаков-спорщиков является Лев. Он не ввязывается в спор, просто сразу рычит. Причем не терпит, чтобы ему перечили ни на работе, ни дома.

Наконец, всегда уверены, что правы, Скорпионы. Однако они могут сделать вид, что согласились с оппонентом. Но на деле это не так. Они лишь будут ждать подходящего момента, чтобы «ужалить» его и доказать свою правоту.

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