Общество 08 февраля 2023, 11:04 Астролог Александр Зараев рассказал, что Земля находится на пике потрясений

Читать 360tv в

Земля с 29 января находится на пике потрясений, причем наивысшей точки она достигла 7 февраля, зацепив и Турцию. Об этом teleprogramma.pro рассказал руководитель «Русской астрологической школы», астролог Александр Зараев.

По его словам, землетрясения в Турции произошли как раз на фоне того, что Земля оказалась в зонах отсутствия гармонии. После пика 7 февраля планета начала выходить из напряженного состояния, но до 12 февраля расслабляться рано: еще может «рвануть».

Реклама

«Землю сейчас можно сравнить с кораблем, который в бурном море оказывается то на гребне волны, то скатывается вниз. Планета пересекает нестабильные космические потоки. Если вспомнить о принципе „зебры“, то мы сейчас находимся на темной полосе», — рассказал Александр Зараев.

Реклама

По его словам, затишье продлится недолго. Во второй половине года астролог предсказал много ситуаций, которые повлияют на мир. В частности, обострение конфликтов.