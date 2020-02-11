Астраханскую учительницу заподозрили в растлении 15-летнего ученика
Учительница астраханской школы № 32 вступила в интимную связь со своим учеником. По крайней мере, так заявила мама одной из учениц девятого класса, в котором учится и пострадавший подросток.
Как пишет «Астрахань FM», после жалобы женщины вопросом заинтересовался Следственный комитет. Мама девочки рассказала изданию, что видео, на котором запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.
По данным ТАСС, следователи обратили внимание на происшествие после публикации в СМИ информации о связи 35-летнего педагога и 15-летнего подростка.