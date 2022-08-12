Астраханские трансвеститы спели гимн России вслед за оскандалившимся артистом из Екатеринбурга

Астраханские трансвеститы спели гимн России на своем шоу в баре «Платформа». Видео с закрытой вечеринки появилось в соцсетях и мессенджерах.

Издание «Астрахань.Ру» отметило, что вышло «патриотично, но как-то неловко». Тем не менее за кадром слышны бурные аплодисменты.

Таким образом выступающие поддержали екатеринбургскую травести-артистку Бомбу Киберсиси (Сергея Нечаева), чье исполнение российского гимна с ЛГБТ-флагом в руке спровоцировало скандал.

Сергей Нечаев выступил в женском наряде под фонограмму в одном из ночных клубов 7 августа. Видео опубликовал журнал «Подъем». После этого перформанса на артиста обрушилась критика. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить Нечаева на принудительное лечение и «закрыть гей-клубы». Сам Нечаев объяснил, что им руководили исключительно патриотические чувства — он просто «не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление».