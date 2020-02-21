Астраханские предпринимательницы презентовали «зеленую» соль

Девушки поучили природный заменитель соли во время разработки косметологического средства из травы саликорнии, которая растет в астраханских степях. В этом растении много уникальных веществ и полезных элементов, в частности магний, витамин В и йод. Таким образом, этот продукт можно употреблять в пищу безо всякого вреда для здоровья.