    21 февраля 2020, 13:58

    Астраханские предпринимательницы презентовали «зеленую» соль

    Артур Блянихов

    Две предпринимательницы из Астрахани представили на международной выставке «ПРОДЭКСПО — 2020» необычный заменитель поваренной соли зеленого цвета. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

    Девушки поучили природный заменитель соли во время разработки косметологического средства из травы саликорнии, которая растет в астраханских степях. В этом растении много уникальных веществ и полезных элементов, в частности магний, витамин В и йод. Таким образом, этот продукт можно употреблять в пищу безо всякого вреда для здоровья.