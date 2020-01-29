Астраханец нырнул за тонущей собакой в ледяную воду

Чтобы прослыть героем, необязательно совершать нечто сверхъестественное. Иногда достаточно простого неравнодушия и немного бесстрашия. Например, в Астрахани мужчина полез в ледяную воду за тонущим псом.

Собака решила попить, спустилась к берегу и провалилась под тонкий лед, рассказали РИА «Волга» очевидцы.

Спас собаку случайный прохожий, который гулял с дочерью. Александр Нешин разделся до плавок и залез в водоем. Температура воздуха в этот день была в районе нуля градусов.

На опубликованном в Сети видео мужчина погрузился в ледяную воду, отошел несколько метров от берега и вытащил барахтающегося пса за шкирку. Без посторонней помощи животное вряд ли бы выбралось.

Сам Александр признался, что в холодную воду обычно ныряет только на Крещение. В другое время моржеванием астраханец не увлекается.