ASTERUS выяснила идеальные критерии для жилья айтишников | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:46 ASTERUS выяснила идеальные критерии для жилья айтишников

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Эксперты компании ASTERUS провели исследование и выяснили, каким должно быть идеальное жилье для IT-специалистов.

Не секрет, что в 2022 году именно IT-специалисты получили от государства дополнительную поддержку в части квартирного вопроса. Благодаря специальной ипотеке они могут получить льготный кредит на покупку квартиры по ставке до 5%. В связи с этим девелоперы стали выделять те преимущества ЖК, которые являются привлекательными для специалистов этой индустрии.

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Ключевым фактором для айтишников стала возможность работать удаленно в комфортных условиях. Поэтому, чтобы привлечь покупателей, девелоперу нужно предоставить соответствующий уровень связи. Причем чем круче сегмент жилья, тем выше требования к этому параметру.

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Как правило, таких клиентов привлекают различные умные технологии для дома. Поэтому выигрывают те жилые районы, в которых девелопер на уровне квартала и дома закладывает возможность установки таких систем. Кроме того, как заметила коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан, для айтишников также немаловажно иметь возможность уединиться.

«Вопреки расхожему представлению об IT-специалистах, многие из них имеют семью и детей. Поэтому их жилье должно предоставлять возможность уединиться и сконцентрироваться на работе», — добавила она.

С таким запросом отлично справится не только отдельная комната в квартире, переоборудованная в кабинет, но еще и общественные пространства внутри района. К примеру, в жилом районе бизнес-класса на берегу Москвы-реки в каждом блоке есть мастер-лобби. Они предоставляют собой комфортные места для работы и бизнес-встреч. Кроме того, в районе есть большое количество «зеленых» кабинетов на воздухе.

Не менее важным условием для айтишников является и хорошо развитая инфраструктура района. Так как они в большинстве своем работают удаленно, им очень важно иметь под рукой магазины, рестораны и фитнес-клубы, добавила Стефан.