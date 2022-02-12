Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в начале марта

Большой астероид диаметром 1,3 километра приблизится к Землей в начале марта. Такую информацию предоставили в Роскосмосе.

Уже 4 числа космическое тело пролетит на расстоянии в 4,8 миллиона километров от Земли. Согласно предварительным данным, его размеры в несколько раз превышают Эйфелеву башню.

«Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», — сообщил Роскосмос в Telegram-канале.

Ученые отметили, что по космическим меркам данное расстояние не является большим. Однако угрозы столкновения небесного тела с Голубой планетой нет. Астероид пролетит на удаленности примерно в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и Землей, объяснили в Роскосмосе.

В прошлый раз большой астероид пролетел недалеко от Земли буквально на днях — 8 февраля. Диаметр космического тела был примерно 150 метров. По объему его можно сравнить с небоскребами в Нью-Йорке. Впервые его заметили специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) еще в октябре 2007 года.