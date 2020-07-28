Астероид пролетит мимо Земли 5 августа. Готовимся к перебоям с интернетом?
«На само деле, это совершенно рядовое событие. Происходит такое уж точно несколько раз в месяц, а иногда по несколько раз в день», — пояснил ученый. Он также сообщил, что 29 июля мимо нашей планеты пролетит астероид с максимальным размером 110 метров, 30 июля — с размером в 120 метров.
«По сравнению с Землей все эти тела ничтожно малы и никакого воздействия на земную жизнь и на нашу спутниковую группировку они не окажут. Тем более, что они пролетают далеко», — пояснил Вибе. Он объяснил, что астероид пролетит на огромной дистанции, равной десяти расстояниям до Луны. С точки зрения Земли — это «колоссальный» промежуток. По словам ученого, без специального оборудования или квалификации астероид невозможно увидеть или почувствовать.
По мнению Вибе, общественный интерес астероид, пролетающий 5 августа, вызвал из-за своего размера. При этом ученый добавил, что 6 сентября мимо Земли пролетит астероид диаметром до 260 метров. Но все эти космические тела для планеты ничего не значат.
«С точки зрения Земли, это крохотные песчинки, которые мимо нее пролетают, — пояснил Вибе.
Ранее ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали об астероиде. По их данным, он пролетит 5 августа на скорости 13,4 километра в секунду на расстоянии в 3,2 миллиона километров.