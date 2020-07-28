Астероид пролетит мимо Земли 5 августа. Готовимся к перебоям с интернетом?

Астероид пролетит мимо Земли 5 августа в опасной близости к планете. Многие испугались, что небесное тело может помешать работе спутников и интернета. Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд в Институте астрономии РАН, рассказал «360», что опасаться, на самом деле, нечего. Там более, что это небесное тело далеко не самое крупное.

«На само деле, это совершенно рядовое событие. Происходит такое уж точно несколько раз в месяц, а иногда по несколько раз в день», — пояснил ученый. Он также сообщил, что 29 июля мимо нашей планеты пролетит астероид с максимальным размером 110 метров, 30 июля — с размером в 120 метров.

«По сравнению с Землей все эти тела ничтожно малы и никакого воздействия на земную жизнь и на нашу спутниковую группировку они не окажут. Тем более, что они пролетают далеко», — пояснил Вибе. Он объяснил, что астероид пролетит на огромной дистанции, равной десяти расстояниям до Луны. С точки зрения Земли — это «колоссальный» промежуток. По словам ученого, без специального оборудования или квалификации астероид невозможно увидеть или почувствовать.

По мнению Вибе, общественный интерес астероид, пролетающий 5 августа, вызвал из-за своего размера. При этом ученый добавил, что 6 сентября мимо Земли пролетит астероид диаметром до 260 метров. Но все эти космические тела для планеты ничего не значат.

«С точки зрения Земли, это крохотные песчинки, которые мимо нее пролетают, — пояснил Вибе.

Ранее ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали об астероиде. По их данным, он пролетит 5 августа на скорости 13,4 километра в секунду на расстоянии в 3,2 миллиона километров.