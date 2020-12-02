Астахов призвал не делать из суррогатного материнства бизнес

Он напомнил, что в большинстве стран Европы вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица запрещено.

«Вопрос суррогатного материнства достаточно спекулятивный. Если посмотреть внимательно, в большинстве стран Европы суррогатное материнство вообще запрещено. Я не думаю, что там люди глупее или у них меньше проблем, связанных с продолжением рода или обретением детей», — поделился мнением Астахов.

Государственный деятель подчеркнул, что, если Россия потеряет контроль над этим процессом, она превратится в «международную фабрику по производству детей». По его мнению, прежде чем разрешать такую услугу и ставить ее на коммерческую основу, необходимо сделать серьезные исследования с учетом зарубежного опыта.