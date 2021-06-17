Астахов, Барщевский и Кучерена выступили за обязательную вакцинацию

Павел Астахов, Михаил Барщевский и Анатолий Кучерена поддержали предложение об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило агентство «Москва».

Астахов отметил, что в Америке привились 70% населения, в то время, как в России только 10%. По его словам, принудительная вакцинация — это нормально, так как пандемия — это «особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека» Об этом написало издание Daily Storm.

«Конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей и они не должны им навредить», — добавил Кучерена.

Барщевский подчеркнул, что у каждого есть «право не быть зараженным». Поэтому он хочет, чтобы в такси, ресторанах и других местах ему оказывали услуги привитые сотрудники.