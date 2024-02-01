01 февраля 2024, 17:02
АСТ приостановило выплату по всем договорам с Улицкой
Издательство АСТ сообщило о приостановке выплат гонораров Улицкой
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявлений о переводе авторских отчислений на Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщили «Известия».
В издательстве отметили, что романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и другие произведения Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.
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После заявлений писательницы о переводе авторских отчислений на Украину издательство приняло решение приостановить любые выплаты по всем договорам с Улицкой.
«[Приостановить] до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора», — подчеркнули в пресс-службе.
Представители сервиса «Литрес» заявили изданию, что пока не получали информации от издательства-правообладателя о снятии книг Улицкой с продажи.
Последние несколько лет писательница живет в Германии. Своими скандальными заявлениями о том, что часть полученного в России гонорара она переводит на Украину, литератор поделилась в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
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