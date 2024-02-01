Общество 01 февраля 2024, 17:02 АСТ приостановило выплату по всем договорам с Улицкой Издательство АСТ сообщило о приостановке выплат гонораров Улицкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой после ее заявлений о переводе авторских отчислений на Украину. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщили «Известия».

В издательстве отметили, что романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и другие произведения Улицкой выходят в АСТ с 2011 года.

Реклама

После заявлений писательницы о переводе авторских отчислений на Украину издательство приняло решение приостановить любые выплаты по всем договорам с Улицкой.

«[Приостановить] до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора», — подчеркнули в пресс-службе.

Представители сервиса «Литрес» заявили изданию, что пока не получали информации от издательства-правообладателя о снятии книг Улицкой с продажи.

Последние несколько лет писательница живет в Германии. Своими скандальными заявлениями о том, что часть полученного в России гонорара она переводит на Украину, литератор поделилась в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.