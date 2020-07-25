Ассоциация заслуженных врачей передала красногорским врачам средства индивидуальной защиты

Медики Красногорской городской больницы № 1 23 июля получили в дар средства индивидуальной защиты в рамках акции, которую организовала Национальная ассоциация заслуженных врачей России. Врачи и медсестры учреждения во время пандемии были на передовой борьбы с коронавирусом.

Медицинскими экраны и адаптеры для ношения масок вручили главному врачу больницы Константину Соболеву. СИЗ изготовили на иркутском предприятии ООО «СА Пластик». Подмосковным врачам их передал предприниматель Владимир Кононов.

На церемонии вручения медикам средств индивидуальной защиты присутствовали советник губернатора Московской области Нина Суслонова, заместитель министра областного Минздрава Светлана Лазарева, заместитель главы городского округа Красногорск Игорь Тельбухов и другие гости.

Источник фото: телеканал «360»

В Красногорскую горбольницу привозили самых тяжелых пациентов с COVID-19. Медучреждение первым организовало 160 инфекционных коек.

«Подвиг сравнимый с военным временем. В кратчайшие сроки, были брошены все силы и средства. Врачи работали круглосуточно. Не отходили от тяжелых больных и принимали потоком новых со всей области», — рассказала Суслова.

Власти Подмосковья сделали все возможное, чтобы обезопасить медиков. Этот вопрос взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров подчеркнул, что экраны и адаптеры для ношения масок, которые получили врачи больницы в Красногорске, лучшего качества, чем аналогичные СИЗ зарубежного производства. Они не запотевают и не преломляют свет.

Мероприятие прошло при содействии Уполномоченного по правам человека в Московской области.