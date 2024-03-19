Общество 19 марта 2024, 14:47 Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья: Россия может отказаться от вылова рыбы в зоне Японии

Читать 360tv в

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в беседе с ИА НСН заявил, что Россия может полностью отказаться от вылова рыбы в Японии.

Он пояснил, что сейчас в зоне Японии российские рыбаки ловят преимущественно сардину и скумбрию. По его словам, у страны достаточно ресурсов, чтобы торговать с дружественными странами и полностью обеспечивать себя промыслом.

Реклама

«Другой вопрос в том, что нужно будет выходить в открытый океан, не в зоны других государств», — сказал он, имея в виду в том числе Антарктиду.

Ранее СМИ писали, что Росрыболовство вместе с Госдумой и Совфедом проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами и выявит невыгодные.