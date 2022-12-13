13 декабря 2022, 09:39
Ассоциация перевозчиков заявила, что подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым
Глава ассоциации перевозчиков Цуркин: подрыв моста в Мелитополе не нарушил связь с Крымом
Попытка неизвестных подорвать мост под Мелитополем не нарушила сухопутный коридор в Крым. Также диверсантам не удалось нарушить движение грузового транспорта, заявил РИА «Новости» председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Мост, который неизвестные пытались подорвать, является локальным, объяснил он. В связи с этим его не используют при движении по сухопутному коридору в Крым.
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«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — отметил Цуркин.
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Ранее в Мелитополе прозвучало два громких взрыва. Позже стало известно, что неизвестные повредили мост в районе села Константиновка. Перед этим у опоры переправы заложили взрывчатку.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позже назвал случившееся терактом. За ним, по его словам, стоят украинские диверсанты.
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