Общество 13 декабря 2022, 09:39 Ассоциация перевозчиков заявила, что подрыв моста под Мелитополем не нарушил движение в Крым Глава ассоциации перевозчиков Цуркин: подрыв моста в Мелитополе не нарушил связь с Крымом РИА «Новости»

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Попытка неизвестных подорвать мост под Мелитополем не нарушила сухопутный коридор в Крым. Также диверсантам не удалось нарушить движение грузового транспорта, заявил РИА «Новости» председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Мост, который неизвестные пытались подорвать, является локальным, объяснил он. В связи с этим его не используют при движении по сухопутному коридору в Крым.

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«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — отметил Цуркин.

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Ранее в Мелитополе прозвучало два громких взрыва. Позже стало известно, что неизвестные повредили мост в районе села Константиновка. Перед этим у опоры переправы заложили взрывчатку.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позже назвал случившееся терактом. За ним, по его словам, стоят украинские диверсанты.