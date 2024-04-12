Общество 12 апреля 2024, 14:37 Ассоциация операторов фитнес-индустрии: число клиентов фитнес-центров выросло на 500 тыс человек с начала года

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева в беседе с ИА НСН рассказала, что несмотря на подорожание услуг в фитнес-центрах (на 11% в 2023 году), число клиентов выросло до 6,5 миллиона человек с начала 2024 года.

«Превалирующие сейчас на рынке сети работают по месячной цене от 1650 до 2100 рублей, то есть примерно 24 000 рублей в год», — сказала Киселева.

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Как заметила эксперт, общая динамика демонстрирует и увеличение количества посетителей фитнес-центров, и рост объема денег, оборачивающихся в фитнес-индустрии. Только с начала 2024 года в фитнес-центры стало ходить на 500 тысяч человек больше по сравнению с 2023 годом.