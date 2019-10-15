  • Ассоциация менеджеров высказалась против новогодних корпоративов

    15 октября 2019, 20:27

    Ирина Нагайникова

    Представитель исполнительной дирекции Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев рассказал, что крупные компании все чаще отказываются от шумных празднований в пользу социальных мероприятий, сообщило РИА ФАН.

    «Сейчас очень многие компании — если говорить о тенденциях — вообще отказываются от безумных новогодних мероприятий со звездами шоу-бизнеса и со всеми вытекающими разгульными последствиями. Все больше компаний организуют вместо этого социальные мероприятия, волонтерские акции и стараются энергию сотрудников направить в это русло», — рассказал Ковалев.

    По его словам, новое течение заложили крупные компании, однако и более мелкие организации начинают поддерживать это веяние.

    «Когда люди готовы на какое-то совместное осмысленное действие — это говорит о развитой корпоративной культуре», — признал Ковалев.

    По словам многих его коллег, совместные активности помогают достичь намного большего эффекта единения, чем бурные вечеринки.

    Также представитель ассоциации отметил рекомендации Минздрава о безалкогольных корпоративах.