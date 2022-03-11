Ассоциация кулинаров России предложила создать национальное меню для общепитов

Члены Национальной ассоциации кулинаров России готовы за три месяца разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов для сетевых заведений общепита, в том числе тех, которые могут заменить McDonald`s. Об этом сообщила ТАСС президент ассоциации Анна Жукова.

По ее словам, в последние годы эксперты уделяли большое внимание именно изучению и популяризации традиционной русской кухни, так что многие рецепты нужно будет лишь доработать. Предполагается, что национальное меню будет полезнее и во многом интереснее, чем «западный вредный и надоевший многим фастфуд».

«Гостям русской сети ресторанов быстрого питания мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд, приготовленных из региональных продуктов в современной интерпретации, интересной и удобной для потребителей. Например, бургеры можно заменить на „варежку“ — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо „Кока-колы“ готовить натуральные лимонады на травах», — рассказала Анна Жукова.

К созданию меню планируют привлечь Федерация рестораторов и отельеров России и участников проекта «Гастрономическая карта России».

Многочисленные иностранные компании, включая McDonald’s, заявили о приостановке работы в России на фоне санкций и в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто.