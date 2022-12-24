Общество 24 декабря 2022, 11:07 Ассортимент социально значимых товаров сократится в магазинах АКОРТ: социально значимых товаров станет меньше в магазинах

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Законопроект о снижении срока оплаты товаров поставщикам может снизить их ассортимент в магазинах. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Согласно документу, магазины будут обязаны вносить не позже, чем через четыре дня, деньги за товары со сроком годности менее пяти дней, в течение восьми дней — за товары со сроком годности шесть-девять дней и через 10 дней — все социально значимые продукты.

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К последним отнесли разные виды мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, чай, овощи для борща и яблоки.

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АКОРТ уточнила, что новый законопроект не поможет снизить рост цен на подобные товары, так как на поставщиков ложится дополнительная нагрузка, связанная с логистикой.

Торговым сетям придется закупать меньшие объем и ассортимент продуктов, чтобы быстрее продавать их, не теряя при этом оборотные средства.