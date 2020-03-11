Стало известно, что ассенизаторские машины сбрасывают туда нечистоты с 70-х годов прошлого века. Озеро занимает около 35 гектаров и находится в нескольких километрах от села Кетово и самого Кургана.

Комментарии от главы Кетовского района Сергея Дудина получить не удалось.