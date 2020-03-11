Ассенизаторы устроили под Курганом озеро из фекалий — видео
Появилась видеозапись, на которой ассенизаторы сливают отходы в озеро в Курганской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на курганские паблики во «ВКонтакте».
Стало известно, что ассенизаторские машины сбрасывают туда нечистоты с 70-х годов прошлого века. Озеро занимает около 35 гектаров и находится в нескольких километрах от села Кетово и самого Кургана.
Комментарии от главы Кетовского района Сергея Дудина получить не удалось.