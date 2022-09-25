Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка | 360°

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Аспиранты получат отсрочку от частичной мобилизации

Минобрнауки подтвердило отсрочку от мобилизации для аспирантов и ординаторов

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Аспиранты, как и все обучающиеся, имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили на горячей линии Минобрнауки России.

«В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программам, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, так как они тоже являются обучающимися», — рассказали в ведомстве.

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В Минобрнауки объяснили, что в распоряжении об отсрочке не выделены отдельные категории, например, аспиранты и ординаторы, они все подходят под критерий обучающихся.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения, у которых это первое высшее образование. Распоряжение также касается учащихся ссузов. Студентам колледжей и техникумов также не стоит ждать повестку.

Авторы:

Частичная мобилизация в РФ

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