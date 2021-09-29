Аспирантка КФУ обвинила профессора в доведении до самоубийства

Аспирантка Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора вуза в доведении до самоубийства. Та была ее научным руководителем.

Обвинения в адрес профессора Покровская озвучила в ролике, который опубликовала на YouTube. В нем аспирантка рассказала, что научный руководитель заставила ее защитить кандидатскую работу, хотя знала, что она была написана не ей. Кроме того, работа не проходила проверку на антиплагиат, сообщило издание «Бизнес Онлайн».

Помимо этого, Покровская обвинила профессора в систематических унижениях и оскорблениях.

«Полагаю, что агрессия в мой адрес с ее стороны связана с тем, что я не оправдала ее финансовых ожиданий. И тех 60 тысяч рублей, которые я передала ей на кафедре 28 июня в знак благодарности, оказалось недостаточно», — подчеркнула девушка.

В пресс-службе КФУ изданию заявили, что провели служебную проверку, по итогам которой информация Покровской не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, добавили в вузе.

По данным телеканала «Татарстан 24», Покровскую видели живой в университете пару дней назад.