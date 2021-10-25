Асоциальных жильцов предложили отправлять на реабилитацию

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин предложил сдавать «асоциальных» жильцов в лечебно-трудовые профилактории. Такая мера, по его мнению, позволит избегать ЧП в многоэтажках, передала «Вечерняя Москва».

По словам Крохина, ЧП в жилых домах: убийства, кражи, пожары, взрывы газа — часто связаны с поведением «асоциальных жильцов», страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

«Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара», — сказал Крохин.

Он подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной системой, а помощью людям, которые страдают от алкогольной зависимости.