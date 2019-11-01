Асмус рассказала об истерике родных из-за надгробия с ее фото

«Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня», — сообщила Асмус.

Асмус потребует компенсации от авторов ее портрета на могильной плите Подробнее

Она добавила, что у нее очень болит голова и сильнодействующие таблетки не помогают. Члены семьи актрисы также находятся в нервном потрясении. Асмус намерена подать в суд на тех, кто выставил памятник с ее изображением. Это дело уже взял под свой контроль адвокат Анатолий Кучерена.

Выставка ритуальных услуг «Некрополь» в эти дни проходит в 75-м павильоне ВДНХ. Посетители заметили на одном из памятников портрет Асмус. Владельцы фирмы, которые выставили это надгробие, рассказали СМИ, что фото актрисы им дал некий журналист, чтобы проверить работу гравировального станка.