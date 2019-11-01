Асмус потребует компенсации от авторов ее портрета на могильной плите

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Он отметил, что уже всех участников, причастных к появлению портрета его подзащитной на надгробном памятнике, установили.

«Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», — заявил адвокат

Анатолий Кучерена пояснил, что плиту с портретом Кристины Асмус на выставке похоронных услуг, которая прошла на ВДНХ, выставила одна из фирм сферы ритуальных услуг.

«Набрались смелости и нахальства и опубликовали на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей», — пояснил Анатолий Кучерена.

По его словам, это потрясло не только актрису, но и ее близких. Адвокат напомнил, что в Гражданском кодексе России есть статья об охране изображения гражданина.

В ближайшее время Кучерена пообещал представить претензию с требованиями изменений и выяснить сумму, которую фирма должна предложить Асмус в качестве компенсации морального вреда. Полученные деньги актриса намерена отправить в детский дом или на помощь больным детям.

Выставка ритуальных услуг «Некрополь» проходит в 75-м павильоне ВДНХ. Посетители заметили на одной из надгробных плит портрет актрисы Кристины Асмус, которая вполне здравствует. После в СМИ появилось заявление от фирмы, что там совершенно другая женщина, просто похожая на актрису. Однако после того, как был найден оригинал фотографии владельцы заявили, что снимок им дал журналист для проверки гравировального станка. В данный момент плиту с выставки убрали.