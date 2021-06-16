Аскольд Запашный решил стать депутатом Госдумы

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный собрался в Госдуму. На выборы он идет от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии.

«Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии», — рассказал ТАСС источник в партии.

Об участии Запашного в думской компании анонсируют во время учредительной конференции общественного объединения «Новая Еврази», которая пройдет 18 июня в Тюмени.

Телеведущий, журналист и публицист Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Теперь он намерен участвовать в выборах в Госдуму этой осенью.

Ранее экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова планировала участвовать на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». Певица не прошла праймериз, ее обошла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.