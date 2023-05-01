Общество 01 мая 2023, 19:17 «Ашан» запретил продавать георгиевские ленты и любую символику Дня Победы Магазины «Ашан» не будут продавать георгиевские ленты и другую символику Дня Победы Schekinov Alexey Victorovich / Википедия

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Французская корпорация «Ашан» не будет продавать георгиевские ленты и другую символику Дня Победы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В магазинах не только не продают товар, связанный с праздником 9 Мая, но и запрещают сотрудникам носить патриотические атрибуты на рабочих местах. Как пишет издание, людей прямо предупредили об этом.

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«Пожалуйста, в текущей ситуации очень важно следовать правилам компании: в этом году мы не используем пилотки и георгиевские ленточки для сотрудников 9 Мая», — процитировал Telegram-канал рассылку из рабочих чатов.

Ранее «360» писал, что штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы пообещали ввести в Молдавии. Экс-президент страны Игорь Додон считает, что подобные угрозы незаконны. Политик добавил, как и прошлом году, намерен 9 Мая надеть георгиевскую ленту.

День Победы является для России священным днем, заявил глава государства Владимир Путин. Президент страны в этом году традиционно примет участие в военном параде на Красной площади и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Российский лидер в праздничный день также обратится к народу.