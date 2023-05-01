Общество 01 мая 2023, 21:10 «Ашан» опроверг информацию о запрете георгиевских ленточек для сотрудников «Подъем»: «Ашан» опроверг запрет на использования сотрудниками символики Дня Победы РИА «Новости»

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Сотрудникам сети «Ашан» не запрещали использовать на рабочем месте георгиевские ленточки и какие-либо другие символы 9 Мая. Об этом изданию «Подъем» рассказали в пресс-службе компании.

«В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики. Использование элементов тематического декора в сети не запрещено», — рассказали в пресс-службе.

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Представители компании подчеркнули, что сотрудники могут носить ленточки на себе, а также будут украшать ими помещение.

При этом в торговой сети подтвердили, что продавать георгиевские ленты в «Ашане» действительно не будут, так это запрещено законом. Ленточки будут раздавать волонтеры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что французская корпорация не будет продавать георгиевские ленты и другую символику Дня Победы. Там также заявили, что сотрудникам спустили распоряжение не носить патриотические атрибуты — работникам запретили надевать пилотки и завязывать георгиевские ленточки, когда они находятся в магазинах. Такие указания якобы появились в рабочих чатах компании.