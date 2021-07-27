Артюхов обозначил приоритеты развития медицины в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал вектор развития медицины в регионе. По его словам, в больницах появится современное оборудование и опытные кадры. Об этом сообщило ИО «СеверПресс» со ссылкой на местные СМИ.

Артюхов отметил, что коронавирус ускорил реализацию проектов инфекционных госпиталей. На повестке дня новая поликлиника в Губкинском. В ближайшее время будет объявлен госконтакт на ее строительство.

Глава региона добавил, что городская больница должна быть качественной. Однако если ямальцам понадобиться помощь лучших специалистов в стране, их будут направлять в Москву и Санкт-Петербург, туда, где врачи наработали большой опыт, например, в сложных операциях.

Сейчас на Ямале необходимо решать задачи базовой медицины. Строительство десяткой объектов уже запущено, остается открытый вопрос с кадрами.

«Все построим, все закупим — самые современные томографы, любые диагностические комплексы. Кто будет работать? Здесь у нас целый набор решений. Первое, базовое — северные с первого дня работы. Этому решению уже больше года, и мы видим первые результаты», — рассказал Артюхов.

Кроме того, еще одной мерой поддержки для медработников станет жилье. По словам губернатора, не все готовы во времена ковида переехать на север, однако уже прослеживается положительная динамика.

Также Артюхов подчеркнул важность постоянного повышения квалификации врачей. Ямальские специалисты даже из небольшого села должны выезжать в города для обмена опытом и за обновлением имеющихся знаний.