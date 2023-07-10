Общество 10 июля 2023, 17:04 Артисты рассказали, о чем во время концертов их просили жители Донбасса Актриса Невежина: жители Донбасса несколько раз передавали привет Петросяну РИА «Новости»

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Выступающие в составе агитбригад в Донбассе актеры и музыканты рассказали РИА «Новости», о чем их просят местные жители. Солистка «Москонцерта» Оксана Невежина отметила, что несколько раз получала просьбу передать привет народному артисту РСФСР Евгению Петросяну.

«Люди узнают по телеэфиру, подходят сфотографироваться, за автографом. Несколько раз уже передавали привет Евгению Вагановичу [Петросяну]», — рассказала Невежина.

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По словам певца Григория Лепса, каждый концерт в Донбассе можно сравнить с глотком свежего воздуха, поэтому на такие мероприятия «приходят все». Народный артист России добавил, что жители подпевают, танцуют, подходят за автографами, а он старается никому в этом не отказывать.

Певец Денис Майданов рассказал, как помог молодому человеку помириться с девушкой. Тот позвонил ей, сделал предложение, артист спел песню, и возлюбленная ответила согласием.

В мае артисты выступили с концертами для жителей новых республик. По словам гендиректора «Москонцерта» Ильи Бачурина, Мариуполь превратился в одну из главных точек развития страны.