Общество 16 января 2024, 10:42 Артисты «Музыки в метро» выступят на выставке-форуме «Россия» в Москве Ликсутов: артисты проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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С 16 по 26 января артисты проекта «Музыка в метро» выступят на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

16 января для посетителей сыграют на домре и балалайке дуэт «Струнные люди». Вокально-инструментальное трио Trio de Sol порадует произведениями в жанрах бразильской самбы, босановы и джаза 19 января. Скрипач Александр Демидов 26 января исполнит авторские инструментальные произведения и хиты поп- и рок-музыки. Выступления начнутся в 18:30.

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«Совсем скоро начнется шестой сезон проекта, в котором примут участие 285 музыкантов», — добавил Ликсутов.

Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует в Москве в конце января. Артисты различных жанров выступят перед пассажирами столичного транспорта.