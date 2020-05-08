Артисты и спортсмены прочитали стихи о войне в рамках проекта «АиФ. Доброе сердце»

«Специально для проекта к 9 Мая мы попросили друзей нашего и не только нашего фондов представить, что их могло бы не быть. Как любого из нас, если бы наши деды и прадеды не постояли тогда за жизнь. Нам повезло: мы здесь», — поделилась директор по развитию фонда «АиФ. Доброе сердце» Полина Иванушкина.

В обнародованном ролике стихи читают футболист Алексей Зуев, тренер-реабилитолог и актер Антон Возьмищев, солистка группы «Тутси» Леся Ярославская, радиоведущая американской русскоязычной станции Юлия Гениуш, певец Александр Маршал, писательница Марина Степнова, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, телеведущая Тутта Ларсен и оперный тенор Дмитрий Галихин.