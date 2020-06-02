Артисты и общественные деятели России зачитали преамбулу Конституции в проекте RT

В проекте RТ приняли участие Иван Охлобыстин, Ирина Купченко, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и дизайнер Артемий Лебедев.

Также преамбулу зачитывают постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фермер-сыровар Олег Сирота и другие.