Артисты эротического танца рассказали о сложностях с работой из-за самоизоляции

Танцовщица Женя Покахонтас рассказала, что за время самоизоляции появление заказов началось только с середины мая и лишь на частных мероприятиях. Она добавила, что даже в этот период было большое количество отказов.

Александр, выступающий под псевдонимом «Гладиатор», рассказал, что первыми заказчиками после перерыва стали его постоянные клиенты.

«Если раньше фантазии хватало на выступление в лимузине, то сейчас почти любое выступление начинается с розыгрыша в образе — от разносчика пиццы, доставщика еды, до милиционера, сотрудника СЭС», — поделился он.

Он также пожаловался на падение спроса, связав его с ухудшением материального положения людей.

Ранее стало известно, что в мае этого года потерявшие работу из-за пандемии стриптизерши и танцовщицы go-go в Якутске начали доставлять пиццу. Они делали это в нижнем белье, масках и перчатках. Мужчины также продолжали работать курьерами в Якутске, однако размер их чаевых не шел ни в какое сравнение с чаевыми, которые получали девушки.